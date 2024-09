Ancestralidade e inovação marcam estreia da mostra CASACOR Bahia 2024

A diretora da CASACOR Bahia, Magali Santana, destacou a importância da edição em entrevista ao Portal A TARDE - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

A 30ª edição da CASACOR Bahia teve sua abertura oficial nesta terça-feira, 17, no Bahia Othon Palace, em Salvador. Com o tema “Ancestralidade: de presente, o agora”, a mostra apresenta espaços assinados por 53 escritórios baianos, que homenageiam as raízes culturais e históricas da Bahia, seguindo até o dia 6 de novembro, das 15h às 22h. Os valores são R$ 90,00 inteira / R$ 45,00 meia (estudante, professor, PCD e idoso). Os ingressos podem ser adquiridos no site.

A diretora da CASACOR Bahia, Magali Santana, destacou a importância da edição em entrevista ao Portal A TARDE.

A mostra está incrível. Cada profissional trouxe um pouco da sua história, conectando arquitetura e decoração com as suas origens, e a Bahia, rica em cultura, está representada de forma única Magali Santana

A diretora ressaltou, ainda, o uso de materiais locais, como cerâmica e sisal, e a representação de povos originários e africanos.



Para o visitante Hebert Ferreira, que esteve pela primeira vez na mostra, a experiência foi surpreendente. “Acho os ambientes muito bonitos, delicados e de muito bom gosto. Tem muito mais coisas regionais aqui do Nordeste, o que dá um ar de aconchego”, afirmou ele, comparando o evento com a edição de São Paulo.

| Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Conheça alguns dos espaços da mostra

Entre os destaques da exibição, estão diversos ambientes que dialogam com o tema ancestralidade, como a ‘Cozinha Brasileira’, assinada pelo NN Arquitetos. Nathalie Souza explicou que o espaço foi pensado dentro da arquitetura contemporânea, mas com uma forte conexão com a natureza.

"Trouxemos elementos como o aquário e a parede verde, criando a sensação de um jardim brotando da parede", disse a arquiteta, que também optou por uma disposição diferenciada dos armários e materiais cerâmicos para destacar a brasilidade do ambiente.

‘Cozinha Brasileira’, assinada pelo NN Arquitetos | Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Outro espaço de destaque é a ‘Lavanderia Origem’, de Brisa Bessa e Danilo Lopes, que presta homenagem às ganhadeiras de Itapuã. O projeto buscou equilibrar o peso histórico com a leveza que uma lavanderia demanda. Brisa Bessa contou que, apesar de desafios na execução do projeto, o resultado final foi um ambiente que mescla tradição e modernidade.

‘Lavanderia Origem’, de Brisa Bessa e Danilo Lopes | Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Já o ambiente ‘Repouso dos Filhos’, criado por Lisa Barreto, é um espaço inspirado pela paixão da arquiteta por aviões, com detalhes que remetem ao universo da aviação, como móveis com formas ovaladas que lembram janelas de avião e uma pista de pouso, projetados para crianças.

‘Repouso dos Filhos’, criado por Lisa Barreto | Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

No ‘Living Diálogo’, Bruna Milcent, da Milcent Arquitetura, trouxe a ancestralidade de forma direta, utilizando o barro como principal elemento de seu projeto, inspirado nas casas tradicionais da Bahia.

“Nossa ida a Maragogipinho foi fundamental para utilizar o barro como protagonista. Trouxemos também o mármore cearense e obras de artistas nordestinos, como Fátima Tosca e Mário Cravo, para valorizar a cultura local”, explicou Bruna, que ainda destacou o uso de materiais regionais como o piso de escama de peixe e uma galeria de arte exclusiva de artistas nordestinos.

‘Living Diálogo’, da Milcent Arquitetura | Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

O projeto da 'Casa Dell Anno', assinado por Marlon Gama Arquitetura, busca refletir um estado de espírito materializado na arte de ser feliz dentro do próprio lar. O conceito é descrito como uma celebração da liberdade nas misturas de estilos, unindo arte moderna, contemporânea e popular brasileira com clássicos e elementos atuais.

Gama afirma que cabe aos arquitetos criar um ambiente "feliz, leve, aconchegante e livre de rótulos", traduzindo os gostos do cliente em um espaço harmonioso. Sobre a participação na CASACOR, o arquiteto compara a experiência a um reencontro com as raízes baianas, projetando para um público que considera "especial".

'Casa Dell Anno', assinado por Marlon Gama Arquitetura | Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Carol Barreto, ao apresentar o projeto "Bangalô Terra e Mar" para a CASACOR Bahia 2024, destacou que a proposta inicial foi criar uma arquitetura que expressasse leveza. "À princípio, considerei um bloco único e suspenso, mas com detalhes que criassem um movimento na fachada", explicou a arquiteta, ressaltando que a vista para o mar foi um dos elementos fundamentais. "Desde a chegada, os usuários fossem ‘sugados’ para a contemplação do oceano Atlântico".

"Bangalô Terra e Mar", por Carol Barreto | Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Os arquitetos Eduarda Coelho e Márcio Tanajura, trouxe como objetivo principal "sair do óbvio". A dupla optou por criar um lounge utilizando mobiliário destinado a áreas internas, mesmo que o espaço estivesse projetado para ambientes externos. "A ideia foi fazer um espaço aconchegante onde a natureza pudesse invadir o ambiente através dos seus grandes vãos", explicou Eduarda.

Além disso, outros projetos na mostra, como o "Sentidos Deca" de Gaspar + Dantas Arquitetos e a inovadora "Bolha Cabana Home" de Jessyka Cintra Arquitetos, trazem um toque intimista e um quarto dentro de uma bolha, proporcionando uma vista singular e inovadora.



A CASACOR Bahia 2024 promete ser uma celebração das raízes culturais da Bahia, oferecendo ao público uma imersão em ambientes que dialogam com o passado e o presente, e que, acima de tudo, honram a história e a ancestralidade da região