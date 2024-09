Confira detalhes da revitalização do Bahia Othon Palace

Fachada original do hotel será preservada. - Foto: Divulgação

Fernando Amorim, diretor regional de incorporação da Moura Dubeux, participou do lançamento da CASACOR 2024 no Bahia Othon Palace na noite de sábado, 14. Durante o evento, ele apresentou detalhes ao Portal A TARDE, sobre a revitalização do hotel, que será transformado no Infinity Salvador, um complexo multiuso que manterá operações hoteleiras, comerciais e habitacionais.

Amorim revelou que, apesar das reformas, a fachada original do hotel será preservada. “O prédio será completamente reformado, mas sua fachada histórica será mantida. O projeto, assinado pelo renomado arquiteto Casé, integrará a nova estrutura à fachada existente,” explicou.

Leia mais

>> CASACOR Bahia 2024: trigésima edição é lançada no Bahia Othon Palace

>> Praça de alimentação do aeroporto de Salvador será ampliada em 17%

>> Cacau caiu! Codesal registra ameaças de desabamento em Salvador



Ele destacou que a revitalização trará diversas melhorias para a capital baiana, incluindo novas oportunidades comerciais que poderão impulsionar a economia local e melhorar a mobilidade urbana. “O nome ‘Infinity’ reflete as infinitas possibilidades que o projeto oferece. Haverá lojas comerciais, salas para serviços como consultórios de médicos e advogados, e apartamentos compactos com serviços. Isso permitirá que profissionais não precisem se deslocar até o centro financeiro, facilitando a descentralização e a mobilidade na cidade,” afirmou.

O projeto também manterá espaços públicos, como o restaurante e o piso, preservando a acessibilidade e a beleza do local. “O complexo incluirá uma bandeira de hotel que gerenciará os quartos, além de salas comerciais e apartamentos. Estamos muito orgulhosos do que está por vir e acreditamos que o Infinity Salvador trará benefícios significativos para a cidade e o turismo,” concluiu Amorim.