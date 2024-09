Com participação do NEOJIBA, engenheira toca violino no espaço

Engenheira aeroespacial da SpaceX Sarah Gillis - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Com a participação de crianças dos Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (NEOJIBA), a engenheira aeroespacial da SpaceX Sarah Gillis, de 30 anos, se tornou a primeira pessoa a tocar violino no espaço ao fazer uma apresentação durante a missão Polaris Dawn.

A bordo da nave Crew Dragon, a violinista clássica interpretou ‘Rey’s Theme’, de John Williams, que faz parte da trilha sonora de ‘Star Wars: O Despertar da Força’, na última sexta-feira, 13. A espaçonave foi lançada na terça-feira, 10.

A apresentação fez parte de uma campanha para arrecadar fundos para o St. Jude Children’s Research Hospital e para o El Sistema, hospitais infantis especializados em câncer.

A missão Polaris Dawn, da SpaceX, de Elon Musk, foi ao espaço sem “astronauta profissional”. Sarah Gillis estava na tripulação com Anna Menon, e um ex-integrante da Força Aérea Americana, Scott Poteet.

Além do NEOJIBA, participaram do projeto músicos do Boston String Academy, dos Estados Unidos, Crianças do El Sistema, da Venezuela, Dream Orchestra, da Suécia, Brass for Africa, de Uganda, e BLUME, dio Haiti.

Em uma publicação nas redes sociais, o NEOJIBA celebrou a participação. “Participamos de um momento histórico! Nesta sexta (13), a violinista, engenheira e astronauta Sarah Gillis, que fez parte da missão Polaris Dawn, da SpaceX, tornou-se a primeira pessoa a tocar violino no espaço. Ela foi acompanhada, aqui da terra, por integrantes de programas inspirados no El Sistema de seis países. O NEOJIBA foi o programa que representou o Brasil nessa aventura musical espacial lel!”, escreveu.

Quem é Sarah Gillis

Sarah Gillis nasceu em Palo Alto, na Califórnia, e começou a tocar violino ainda jovem, influenciada pela mãe. Durante o ensino médio, participou de uma palestra onde conheceu o mentor, o ex-astronauta da NASA Joe Tanner, que a incentivou a seguir carreira na área.

“Enquanto viajamos ao redor do nosso belo planeta Terra nesta missão de cinco dias, queremos compartilhar este momento musical especial com vocês. Reunindo talentos globais, essa performance simboliza união e esperança, destacando a resiliência e o potencial das crianças em todo o mundo”, disse Sarah Gillis na transmissão.