De graça! NEOJIBA fará turnê inédita pelo interior da Bahia

A primeira cidade a receber a apresentação será Ilhéus - Foto: Divulgação

Dois dos maiores músicos da atualidade, o violinista francês David Grimal e o pianista baiano Ricardo Castro, viajarão pela Bahia numa turnê inédita, acompanhados pelos talentosos jovens da Camerata NEOJIBA. O grupo percorrerá as cidades de Ilhéus, Itabuna, Vitória da Conquista, Lençóis e Salvador, entre os dias 5 e 11 de agosto. A entrada para todos os concertos é gratuita.

>>> Evento do Neojiba reúne músicos internacionais: "Salvador será ponto de encontro da juventude"

A Turnê “Camerata NEOJIBA na Bahia” levará um repertório com peças de compositores europeus e brasileiros de diferentes épocas. O público poderá apreciar o "Concerto para violino, cordas e contínuo em ré menor", de Bach, a "Sinfonia de câmara para orquestras de cordas", de Shostakovich, o prelúdio das "Bachianas Brasileiras n.4", de Villa-Lobos, além de composições contemporâneas do baiano Elomar Figueira Mello, natural de Vitória da Conquista.

A primeira cidade a receber a apresentação será Ilhéus, no dia 5/8, na Catedral São Sebastião. Os concertos, sempre às 19h, continuam nos dias 6/8, em Itabuna, no Teatro Candinha Dória, em Vitória da Conquista, em 7/8, no Centro Cultural Camilo de Jesus Lima, e em Lençóis, no dia 9/8, na Igreja Nossa Senhora do Rosário. A turnê será encerrada em Salvador, em 11/8, no Parque do Queimado, sede do NEOJIBA, às 11h.

>>> Forfun traz viagem no tempo e homenagens em show na Concha Acústica

Esta será a primeira vez que Grimal e Castro, diretor-geral do NEOJIBA, se apresentam juntos no interior da Bahia.

A Camerata NEOJIBA, formada especialmente para a turnê, reúne músicos selecionados entre os integrantes do naipe de cordas da Orquestra NEOJIBA, principal formação do programa. O grupo tem 14 instrumentistas, que também atuam como multiplicadores.

Os artistas tiveram a oportunidade de desenvolver um trabalho intenso de preparação com Grimal, que além de ser um famoso violinista é também professor. Atualmente, ele ensina na Escola Superior de Música de Saarbrücken, na Alemanha, e a partir de setembro de 2024 assume a cátedra de violino do famoso Conservatório Superior de Paris. Grimal também é o criador da orquestra sinfônica “Les Dissonances”, que realiza concertos sem maestro. Durante a turnê, os músicos seguirão esta mesma filosofia e tocarão sem regente.

Confira a programação completa

Ilhéus (05/08)

Catedral de São Sebastião (São Sebastião, s/n), às 19h

Itabuna (06/08)



Teatro Candinha Dória (Av. Fernando Gomes, n. 665-701 - Nossa Sra. das Graças), às 19h

Vitória da Conquista (07/08)

Centro Cultural Camilo de Jesus Lima (Av. Rosa Cruz, n. 45 - Candeias), às 19h

Lençóis (09/08)

Igreja Nossa Senhora do Rosário (Praça do Rosário, s/n), às 19h

Salvador (11/08)

Parque do Queimado (Rua Saldanha Marinho, 10-32 - Liberdade), às 11h