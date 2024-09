Dia do teatro: veja o que está em cartaz em Salvador

Teatro Sesc Casa do Comércio - Foto: Sesc / Divulgação

Dia 19 de setembro é celebrado o Dia Nacional do Teatro, e o Portal A TARDE reuniu diversas opções para os amantes da arte. Até o final do mês, Salvador está repleta de atrações, desde peças clássicas a produções contemporâneas, nos teatros da cidade. Uma oportunidade para os soteropolitanos se conectarem com a magia do palco e celebrarem o teatro em sua essência.

Veja também:

>>> Instituto Oyá promove desfile e fanfarra aberta ao público em Pirajá

>>> Pelourinho recebe ações gratuitas para estudantes

>>> Flica 2024: Programação terá Liniker, Zezé Motta, Elisa Lucinda e mais



Confira o que está em cartaz e aproveite a programação para se envolver com a cena cultural baiana:

⏭️ DOM QUIXOTE

Descrição: A peça faz uma leitura contemporânea dos desafios e perigos enfrentados por Dom Quixote: cavalos e lanças, moinhos de vento e dragões se apresentam hoje na forma de grandes metrópoles e a luta para sobreviver em meio a uma profusão de crises, smartphones e superpopulação

▪️ Quando: 19 a 22 de setembro, às 17h

▪️ Onde: Espaço Caixa Cultural Salvador

▪️ Quanto: R$ 15 a R$ 30

⏭️ FLAVIA BITTENCOURT E ARMANDINHO - SHOW VOLITAR

Descrição: A cantora maranhense apresenta um show especial com o repertório de seu mais recente álbum, "Volitar", além de grandes sucessos de sua carreira, ao lado de Armandinho, em um evento que promete ser memorável.

▪️ Quando: 19 de setembro, às 20h

▪️ Onde: Teatro Sesc Casa do Comércio

▪️ Quanto: R$ 25 a R$ 50

⏭️ VOU TE CONTAR!

Descrição: Projeto solo do ator e diretor Marcelo Praddo, retorna aos palcos em setembro, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves (TCA). Com textos do jornalista paulista Christian Carvalho Cruz, extraídos de sua coluna “Trombadas”, publicada em um portal, o espetáculo coloca em cena 5 personagens brasileiros, habitantes da capital paulista, mas que poderiam estar em qualquer lugar do Brasil.

▪️ Quando: 20 de setembro a 6 de outubro, às 20h

▪️ Onde: Concha Acústica

▪️ Quanto: R$ 25 a R$ 60

⏭️ AUTO DA COMPADECIDA

Descrição: A obra do paraibano Ariano Suassuna conta com direção e encenação de Fábio Tavares. O espetáculo ganhou uma pequena alteração na estrutura do seu roteiro, que inicia pelo fim, ou seja, as personagens já começam mortas, no céu, e a trama se desenrola contando como elas chegaram ali, dando ainda mais amplidão às peripécias dos dois anti-heróis, malandros e mentirosos, João Grilo e Chicó, criados pelo dramaturgo Ariano Suassuna.



▪️ Quando: 21 a 22 de setembro, às 19h

▪️ Onde: Teatro Faresi (Antigo Teatro ISBA)

▪️ Quanto: R$ 30 a R$ 80

⏭️ MÔNICA SALMASO - MINHA CASA

Descrição: O show fará um passeio pela trajetória da artista, mas traz músicas nunca gravadas por ela. “Desenhei o repertório deste show mergulhada no desejo vivido - durante a turnê com o Chico e a imensa plateia que nos assistiu - de voltar para casa depois de tudo o que passamos no Brasil e na pandemia. Celebrar a vida e os encontros, celebrar a consciência do valor que as nossas melhores relações têm para nós, a consciência do que somos e do que realmente precisamos. Dos nossos defeitos e faltas. Dos nossos afetos", afirma a cantora.

▪️ Quando: 20 de setembro, às 19h

▪️ Onde: Concha Acústica

▪️ Quanto: R$ 19 a R$ 150

⏭️ MESMO SEM TE TOCAR

Descrição: Narra a trajetória de Léo, um homem que rompe as barreiras do espaço/tempo para reencontrar o amor da sua vida pela última vez. A peça revela, com muito humor, a doce e comovente história entre esses dois seres, que se transforma quando Léo se depara com algo inesperado.

▪️ Quando: 21 a 28 de setembro

▪️ Onde: Teatro Sesi Rio Vermelho

▪️ Quanto: R$ 20 a R$ 40

⏭️ DAN CARVALHO - COISAS LEVES



Descrição: Dan Carvalho traz boa parte do cenário de sua vida para os palcos nesse primeiro show solo de Stand Up Comedy, o comediante baiano reúne suas vivências e acontecimentos que o marcaram ao longo da sua trajetória no show Coisas Leves.



▪️ Quando: 29 de setembro, às 19h

▪️ Onde: Teatro Sesi Rio Vermelho

▪️ Quanto: R$ 20 a R$ 40

⏭️ O CASO

Descrição: Com os atores Otávio Muller e Letícia Isnard, e direção de Fernando Philbert, a peça conta a história de um homem que busca na terapia a solução para um problema um tanto excêntrico: vive tomado por uma sensação de desinteresse absoluto por tudo e todos ao redor. Acha tudo muito chato e não consegue prestar atenção em nada que as pessoas dizem. Num texto ágil, repleto de humor e diálogos rápidos, a peça fala de questões contemporâneas como a dificuldade de concentração em meio à avalanche de informações e estímulos que chegam sem parar, e da falta de interesse pelo outro e pelo coletivo.

▪️ Quando: 28 a 29 de setembro, 18h ou 20h

▪️ Onde: Teatro Faresi (Antigo Teatro ISBA)

▪️ Quanto: R$ 20 (meia) a R$ 120

⏭️ SHOW DE COMÉDIA SHOW

Descrição: O Show de Comédia Show reúne quatro comediantes e um convidado surpresa para garantir a diversão das suas noites. No elenco, Matheus Buente, Tiago Banha, Daniel Ferreira e Pedro Duarte. Cada comediante traz um estilo único de fazer rir. Você vai conferir o melhor do Stand-up Comedy, com histórias engraçadas, observações e piadas sobre o cotidiano.

▪️ Quando: até 29 de setembro, às 19h

▪️ Onde: Teatro Sesi Rio Vermelho

▪️ Quanto: R$ 30 a R$ 60