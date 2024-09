Pelourinho recebe ações gratuitas para estudantes

Atividades serão realizadas pela manhã e tarde - Foto: Guilherme Weber | Fundação Casa de Jorge Amado

Todas as quartas-feiras, até dezembro, o Pelourinho recebe ações formativas e culturais, 100% gratuitas, que integram o projeto “Uma Quarta de FreePelô”, realizado pela Fundação Casa de Jorge Amado.

Nesta quarta-feira, dia 18, as ações serão realizadas pela manhã e tarde. Às 10h, acontece o bate-papo bate-papo "Mulher e literatura: Um universo de possibilidades", com a mediadora cultural Rebeca Tárique, no auditório do Museu da Energia, localizado na Praça da Sé.

Já às 15h, no auditório do Museu Eugênio Teixeira Leal será exibido o documentário “Tieta do Agreste”. Baseado no livro homônimo de Jorge Amado, publicado em 1977, o documentário foi produzido por alunos do ensino médio do Colégio Estadual Padre José Vasconcelos.

Angela Fraga, diretora executiva da Fundação Casa de Jorge Amado, ressalta que o projeto “Uma Quarta de FreePelô” é uma ação voltada às crianças e jovens de escolas públicas e tem o objetivo de incentivar o gosto pela literatura.

“É um empenho que a Fundação Casa de Jorge Amado faz, junto com nossos patrocinadores e apoiadores, para despertar nas crianças e nos adolescentes o interesse pela literatura, pela nossa cultura e pelo nosso Centro Histórico”, destaca Angela Fraga.

Traslado gratuito ao Pelourinho

Em parceria com a CCR Metrô Bahia, é oferecido um transfer gratuito para que os participantes cheguem com conforto e tranquilidade ao Centro Histórico com saídas das 10h às 17h30.

Para quem vem de metrô e desce na Estação Campo da Pólvora, o embarque ocorre na Rua do Tingui e o desembarque é feito em frente ao Sesc-Senac Pelourinho, ou vice-versa.

Inscrição das escolas

Estão abertas as inscrições para a participação das escolas públicas nas ações do projeto “Uma Quarta de FreePelô”, que serão realizadas até dezembro.

As inscrições são feitas gratuitamente no portal do projeto — www.cultura.salvador.br.