Presidente do Olodum vai receber Medalha Zumbi dos Palmares

A Câmara de Vereadores de Salvador irá conceder a Medalha Zumbi dos Palmares ao Presidente do Olodum, Marcelo Gentil. A homenagem acontecerá na noite de quarta-feira, 18, às 18h, no Plenário Cosme de Farias, sendo presidida pelo vereador Randerson Leal (PDT), o autor do projeto.

A comenda é dedicada à pessoas físicas ou jurídicas que se destacaram no combate à discriminação ou preconceito racial, bem como na defesa dos princípios fundamentais do cidadão e na defesa da vida.

Marcelo Gentil é historiador, especialista em gerência social, compositor, músico e atual presidente institucional do Olodum. Proveniente dos movimentos estudantis secundaristas, quando ainda era universitário se aproximou do PCdoB e, mais tarde, como professor, se integrou a Associação dos Professores Licenciados do Estado da Bahia (APLB) para contribuir com a luta pela valorização da classe dos trabalhadores docentes e não docentes da educação e por uma educação pública e gratuita de qualidade.

Fez parte dos primórdios da UNEGRO, foi colaborador do jornalzinho do Grupo Os Negões e contribuiu com outros grupos em defesa dos direitos dos afrodescendentes. Foi Diretor de Estudos, Projetos e Pesquisas, Presidente-substituto da Fundação Cultural Palmares/Minc e, no início dos anos 2000, foi coordenador executivo do Projeto Parque Memorial Zumbi dos Palmares, desenvolvido pela Fundação Sônia Ivar, na Serra da Barriga, em Alagoas.

É ainda autor e/ou coautor de canções como Resplendido Zumbi, Dom da Raça, Bravuras Malgaxis (Ranavalona), Negra Luta e muitas outras, para blocos e bandas afro de Salvador, tais como Ilê Ayê, Araketu e Olodum, além de compor MPBs, samba, bossa e choro, entre outros ritmos.