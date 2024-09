Show solidário vai arrecadar recursos para obras sociais

Evento, intitulado “Noite da Fraternidade”, será no Solar Cunha Guedes - Foto: Divulgação

Um show solidário irá arrecadar recursos para as obras sociais da Paróquia Nossa Senhora da Vitória. O evento, intitulado “Noite da Fraternidade”, será no Solar Cunha Guedes, Corredor da Vitória, no próximo dia 27 de setembro, às 19h, e terá como atração principal o cantor e compositor Alexandre Leão.

A noite terá programação musical aberta pelo músico Franklin Sax, numa coletânea mixada de sucessos nacionais e internacionais, e contará com menu de comidas elaborado por voluntários das barracas da vila gastronômica da tradicional Feira da Fraternidade. “Será um momento de confraternização e solidariedade”, explicou Pedro Cohen, coordenador do evento.

Alexandre Leão promete levar ao palco sucessos que integram seu repertório nas conhecidas sextas-feiras da Varanda do SESI (Rio Vermelho) em momentos de casa cheia numa temporada histórica de 18 anos ininterruptos. O músico, que abraçou a ação social da comunidade paroquial, teve canções gravadas por artistas como Maria Bethânia, Ivete Sangalo, Rosa Passos, Margareth Menezes, Família Caymmi, Gabriela Melim, Marcelo D2, Arnaldo Antunes, entre outros. Algumas compõem trilhas de filmes de novelas, como Se Eu Fosse Você, de Daniel Filho, e Marcas da Paixão (Record).

Os ingressos estão sendo vendidos na secretaria paroquial ou por meio do whatsApp 71 98643-5066. Os valores variam de R$ 80 a R$ 120 a depender da localização, em mapa de mesa de convidados.

As doações também serão destinadas à realização da 43ª Feira da Fraternidade, principal fonte de sustentação financeira da obra social na Vitória e que compreende a Creche Nossa Senhora da Vitória (atendimento de 150 crianças em regime de tempo integral); a Escola Paroquial Nossa Senhora da Vitória (oferece a educação do Ensino Fundamental a 140 crianças e adultos); o Centro Médico Esmeralda da Natividade (cerca de 2.500 atendimentos médicos e odontológicos gratuitos), entre outras.