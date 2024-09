Baiana é indicada ao Grammy Latino e disputa prêmio com Iza

Melly teve seu primeiro álbum lançado em maio deste ano - Foto: Divulgação | João Arraes

Com apenas 23 anos, a cantora baiana Melly foi indicada ao Grammy Latino com ‘Amaríssima’, seu primeiro álbum lançado em maio deste ano. A organização da premiação fez o anúncio nesta terça-feira, 17.

Melly disputa o título de ‘Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa’ contra Iza com o ‘Afrodhit’, Jão com o ‘Super’, Os Garotin com ‘Os Garotin de São Gonçalo’ e Luísa Sonza com o ‘Escândalo Íntimo’.

Em ‘Amaríssima’, Melly colabora com Liniker e Russo Passapusso.