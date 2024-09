Caetano Veloso revela aproximação com evangélicos: "Deus está solto"

O artista canta música gospel em turnê com Maria Bethânia - Foto: Reprodução

O cantor Caetano Veloso comentou sobre a inclusão da música gospel ‘Deus Cuida de Mim’ em sua atual turnê e o aumento exponencial de evangélicos no Brasil, com vastos impactos políticos e sociais.

"O fato de vir crescendo enormemente o número de evangélicos no Brasil é uma coisa que tem imensa importância para mim. Por isso, vou cantar o amado louvor do pastor Kleber Lucas, 'Deus Cuida de Mim'", disse, em um dos shows.



Em uma entrevista a um grupo variado de evangélicos, na Folha de São Paulo, o artista falou também da formação católica na infância, do ateísmo na fase adulta e de por que vem se reaproximando da religião nos últimos anos.

>> Caetano e Bethânia abrem turnê e homenageiam Gal Costa em show no RJ

>> Caetano Veloso faz 82: TOP 10 músicas mais ouvidas do artista

"Crescendo numa família católica, fui batizado, fiz primeira comunhão e segui as missas, novenas e procissões, mas fui vendo alguma hipocrisia por parte de padres e autoridades eclesiásticas —e, é claro, também por parte de 'fiéis'. Tornei-me um adulto indiferente à dimensão religiosa. Tendo crescido ateu, na virada para o tropicalismo, que queria pôr tudo em discussão, gritei num festival de TV: 'Deus está solto'. Era uma versão desabusada do dito popular 'o diabo está solto'", explica Caetano.

"Eu cantava a canção "É Proibido Proibir". O grito significava mesmo uma liberação da religiosidade, que se mantinha reprimida em tantos de nós. A forma como Jesus me aparecia no que é narrado nos Evangelhos, no entanto, foi e é fascinante para mim", completa.