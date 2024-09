Circo Picolino promove encontro com lideranças circenses

Evento, de acesso gratuito, conta com mesas de debates - Foto: Divulgação

Com o objetivo de contribuir para o fortalecimento da cadeia produtiva da arte circense na Bahia e no Brasil, o Circo Picolino realiza, nos próximos dias 24 e 25 de setembro, uma edição do Encontro de Gestores e Produtores de Circo. O evento, de acesso gratuito, conta com mesas de debates sobre políticas e gestão culturais circenses.

Participam produtores e gestores vindos de várias regiões do país como Ceará, Pernambuco, Bahia, Goiânia, Tocantins, entre outros. Segundo os organizadores, serão debatidos temas tanto políticos e/ou de incentivos ao setor, como questões mais voltadas ao mercado cultural.

“Queremos utilizar este espaço também para aprendermos novos modelos de gestão, em especial para este momento de renovação/reconstrução da equipe gestora do Picolino”, destaca Luana Tamaoki Serrat, atual coordenadora geral do Circo.

Programação

No dia 24 de setembro, o Encontro começa com a recepção dos artistas, gestores e produtores circenses convidados. No início da tarde, às 14h, tem a Mesa de Abertura com gestores públicos; às 16h, tem intervenção com artistas do Picolino. A partir das 18h, ocorre a mesa “Políticas Culturais para o Circo - Proposições para o desenvolver o setor”, com a artista cearense e conselheira estadual de cultura na pasta circense Fátima Pontes; o produtor e gestor baiano Robson Mol; com mediação de Igor Sant’Anna, que dá vida ao palhaço Caxambó.

Na manhã do dia 25 de setembro, o evento começa às 09h, com a mesa “Gestão cultural circense”, com ator, palhaço, produtor Maneco Maracá (GO) - atual diretor do Circo Laheto; a gestora do Centro Cultural Circo Os Kaco e coordenadora geral do Festival de Circo de Taquaruçu, Marcela Pultrini (TO); e Pauline Zoe (BA), artista circense belga. A mediação é do artista circense baiano João Lima.

Já pela tarde, a partir das 14h, ocorre a mesa “Mercado circense”, com a produtora cultural.circense Rita Masini (SP), o ngelo Márcio - responsável pela direção artística do Festival Internacional de Circo do Ceará - e Luana Serrat (BA), multi artista circense e atual gestora do Circo Picolino. A mediação é do artista baiano Yerko Haupt. Após a mesa, ocorre um Coffee-break e intervenções artísticas.

Pitch

Dentro da programação do Encontro destaca-se a Rodada de Negócios a ocorrer no dia 25 de setembro, momento em que os artistas, grupos e companhias que trabalham ou tenham trabalhos artísticos na linguagem circense poderão apresentar seus trabalhos para os produtores/gestores locais e nacionais que estarão presentes no evento. Os artistas/produtores terão 10 minutos para apresentar seu produto cultural.

O formato de apresentação fica a critério dos vendedores, mas a produção aconselha levar vídeo (e aparelho para sua apresentação a exemplo de celular, computador ou tablet) e portfólio. Se possível, é recomendável levar algo que o comprador possa levar consigo. Não haverá inscrições, basta o artista aparecer com antecedência mínima de 30 minutos no local.