Instituto Oyá promove desfile e fanfarra aberta ao público em Pirajá

O evento acontece na próxima sexta-feira, 22 - Foto: Divulgação

O inverno sairá de cena na próxima sexta-feira, 20, para dar lugar à estação das flores, mas, antes disso, o Instituto Oyá tem uma programação com direito a desfile e fanfarra na comunidade de Conjunto Pirajá I. Trata-se do 2° Desfile da Primavera do Instituto Oyá, que recepcionou a estação com o tema “Primavere-se” em 2023 e no dia 20 de setembro deste ano retorna às ruas com o desfile “Caminhada Pela Paz”. O evento acontece a partir das 14h e será aberto ao público

O cortejo, que passará pela Avenida Central, Fim de Linha, Rua do Cobre e pela Praça da VL1 de Pirajá, contará com o desfile dos estudantes do Oyá, das escolas convidadas (Escola Municipal Adilson de Souza Gallo, Creche Municipal, Educandário Tempo de Aprender e Educandário Menino Jesus) e da Fanfarra da E.E. Carlos Alberto Cerqueira (São Caetano), que ficará responsável pelo número musical do desfile. Além da escolta realizada pela 9° Companhia da Polícia Militar.

A iniciativa é uma forma de comemorar a chegada do novo semestre no ano letivo do Oyá Educa e, também, provocar uma reflexão sobre o ambiente que a comunidade tem criado para a juventude que cresce no bairro de Pirajá.

SOBRE O INSTITUTO OYÁ



O Instituto Oyá, fundado em 1998 dentro do terreiro Ilê Axé Oyá, em Pirajá, surgiu a partir do desejo da Ialorixá Anísia da Rocha Pitta e Silva, Mãe Santinha, em contribuir para o desenvolvimento humano, intelectual e artístico de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade no bairro.

Em mais de 20 anos de existência, o Instituto Oyá segue com os projetos: Oyá Educa, Oyá Criativa e Oyá Social que oferecem atividades educacionais, artísticas e culturais.