Circo Picolino revive 39 anos de história em ocupação cultural

Por meio da ocupação cultural ‘A Praça do Circo”, o Circo Picolino marcou os 39 anos de resistência, na Orla de Pituaçu, transformando vidas e consolidando a arte circense na Bahia.

Em um reencontro emocionante com suas raízes, o evento gratuito reuniu antigos artistas que fizeram parte da construção do circo. Além disso, em paralelo estava sendo gravado o documentário “Picolino, o Circo”, reunindo relatos de figuras célebres.

A programação incluiu oficinas, feira gastronômica e de artesanato, exposição fotográfica, show com Amadeu Alves e o espetáculo "Tempo Rei". O evento ocorre novamente no próximo dia 25.

“É uma homenagem aos artistas que fizeram a história desse picadeiro. Muitos chegaram crianças e hoje são profissionais que levam o nome do circo mundo afora”, ressalta Nina Porto, coordenadora e curadora do espetáculo.

O momento mais esperado foi a apresentação do espetáculo “Tempo Rei”, que contou com participações de antigos artistas do Picolino, apresentando esquetes de palhaços, acrobacias, malabarismo, tecido acrobático e muito mais.

"Estou afastado da Picolino há mais de quinze anos. É uma honra contribuir com um pouco do que o circo fez por mim. A Picolino faz parte do meu processo de formação, e estar aqui hoje é uma forma de retribuir", relata Marcelo Silva, instrutor de circo.

