Circuito FIRE estreia em Salvador trazendo tecnologia e diversão

Atração para fãs de video game chega no Shopping da Bahia - Foto: Mell Torres

Salvador será palco do Circuito FIRE, uma nova experiência para fãs de videogame e da cultuta geek. Com inauguração marcada no segundo piso do Shopping da Bahia para o dia 10 de janeiro, irá funcionar diariamente seguindo o horário do shopping.

O Circuito FIRE vem com uma proposta de oferecer uma experiência única, acessível, moderna e inclusiva, que vai desde games casuais até competições profissionais de e-sports.

A arena conta com uma área de 250m² de estrutura, com 20 computadores de última geração, três simuladores de corrida, sete consoles e dois fliperamas. Comportando no total 41 jogadores de forma simultânea.

Além disso, o Circuito FIRE vai realizar competições e pequenos torneios com premiações saindo de brindes gamers, até prêmios em dinheiro.

O evento é idealizado por Gilian Rodrigo e Rayanne Sena, fundadores da Fire, com a participação da empresária Liz Facó como sócia.

Apaixonados pelo universo gamer, Rodrigo e Rayanne criaram a Fire, uma lan house que combina tecnologia avançada, eventos e venda de PCs personalizados. Liz, jornalista, dançarina e CEO do Liz Facó Studio, traz sua experiência criativa para o projeto.

“Queremos tornar o Circuito FIRE um marco na experiência gamer brasileira”, afirma Rodrigo. Rayanne complementa: “Os games são uma potência mundial, ultrapassando mercados como o cinema e a música.”

Liz, por sua vez, vê o projeto como uma oportunidade de inovação: “Comecei a me aprofundar no mundo dos games por conta do meu filho. Esse universo é fascinante e acredito que Salvador vai abraçar essa ideia com entusiasmo.”