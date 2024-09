Com Covid pela 4ª vez, Ana Maria tem estado de saúde atualizado

Na terça, 27, ela revelou nas redes sociais que havia testado positivo para a Covid-19 - Foto: TV Globo

A apresentadora do ‘Mas Você’, da Globo, Ana Maria Braga, segue afastada do programa desde que foi diagnosticada com Covid-19. Nesta quarta-feira, 28, na abertura da atração, Fabrício Battaglini e Tati Machado atualizaram o estado de saúde de Ana.

“Seguimos aqui enquanto ela se recupera da Covid. Ela está bem. Já já está de volta”, disse Battaglini. Tati complementou: “Quando o teste der negativo, ela volta”. A dupla está substituindo a apresentadora.

Na última segunda, 26, Ana Maria Braga avisou que não estava 100%. “Além de dar bom dia pra vocês, tenho que pedir desculpas. Estou meio baleada. Sabe por quê? Anteontem estava 30 graus aqui em São Paulo. Lá em casa hoje de manhã estava 7 graus. Aí não há coração”.

Na terça, 27, ela revelou nas redes sociais que havia testado positivo para a Covid-19. “Vou precisar de alguns dias para descansar e me recuperar. Hoje de manhã, logo que acordei, decidi repetir o teste de Covid que fiz ontem, pois estava com sintomas de gripe. Infelizmente, o resultado foi positivo desta vez”, escreveu.

Ana Maria afirmou que está com todas as vacinas em dia, o que, na maioria dos casos, causa sintomas leves da doença. “Felizmente, estou com todas as vacinas em dia. Cuidem-se por aí e logo estarei de volta!”, completou.

Quarta vez com Covid



A primeira vez que Ana Maria contraiu Covid foi em 2021. Na época, ela foi hospitalizada e acompanhada por médicos, mas já estava vacinada com duas doses da vacina. Em 2022, ela pegou a doença novamente e ficou diversos dias sem apresentar o ‘Mais Você’. Já a terceira vez foi em 2023, onde ela mesma disse que estava com uma “covid light”.