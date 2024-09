Comentarista da Globo fica noiva de ex-bailarina do Faustão

Alline Calandrini e Stephanie Paula - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A comentarista da Globo Alline Calandrini e a ex-bailarina do Faustão Stephanie Paula estão noivas. A novidade foi compartilhada por meio de uma publicação no Instagram, com direito a legenda romântica e pôr do sol.

"Nosso primeiro pôr do sol depois do SIM! Abençoadas", escreveu Alline, publicou um post mostrando os anéis de compromisso nas mãos do casal.

Alline Calandrini e Stephanie Paula | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Elas se conheceram há quatro anos pelas redes sociais. "Conheci a Stephanie por causa da minha transição capilar. Estava procurando mulheres que fizeram a transição, a Stephanie estava lá e eu acabei seguindo nas redes sociais, aí aconteceu", contou a comentarista e ex-jogadora da seleção.