Comunidade se une contra mãe que usa roupas 'inapropriadas' na escola

Influencer Debora Peixoto - Foto: Reprodução

A influenciadora e modelo Debora Peixoto desabafou após receber comentários hostis de outras mães após aparecer na escola do filho vestida com uma roupa considerada “muito sexy”. Os ataques teriam acontecido no grupo de WhatsApp.

Débora foi chamada de "rídicula" e "sem noção" pela comunidade de pais, que reprovaram o short curto e top usadospelainfluencer. Ela rebateu as críticas dizendo que estava cansada de estar sempre “completamente arrumada” tão cedo.

Leia também:

>> Adriano revela orgia com 18 mulheres: "Sempre gostei de jogo grande"

>> Andressa Urach assume namorada pela primeira vez e se declara

>> Davi Brito e ex-BBB são vistos juntos pela primeira vez após reality

Além disso, falou para as mães que estivessem com ciúmes que “procurassem ajuda” e que cuidassem "da própria vida”. Em entrevista ao NeedToKnow, a influenciadora disse que saiu do grupo de WhatsApp após as trocas de mensagens.