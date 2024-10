Corinthians lamenta morte de Washington Olivetto: “Ícone”

Washington Olivetto morreu neste domingo, 13, às 17h15, aos 73 anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Corinthians lamentou a morte do publicitário Washington Olivetto, idealizador do processo de criação da Democracia Corinthiana. Ele morreu neste domingo, 13, às 17h15, aos 73 anos, em decorrência de falência múltipla de órgãos. Olivetto ficou quase cinco meses internado no hospital Copa Star, no Rio, por complicações pulmonares.

Leia também:

>> Ministério decide rever portaria sobre transplantes após infecção

>> Sem energia: 900 mil clientes em São Paulo seguem sem o serviço

>> Nova variante do vírus Sars-CoV-2 é identificada em três estados

Em nota divulgada nas redes sociais, o Corinthians lamentou o falecimento. “Um dos ícones da publicidade, herdou a paixão pelo Corinthians de seu tio Armando”, inicia o texto, que ressalta a importância de Olivetto para o clube.



“Olivetto foi vice-presidente de Marketing do Clube e além de ser um dos fundadores do movimento Democracia Corinthians. Autor dos livros ‘Corinthians x Outros’ e ‘Corinthians – É Preto no Branco’. O Corinthians se solidariza com a família nesse momento de dor”, finaliza.

Olivetto, que era descendente de italianos da região da Ligúria, nasceu no bairro da Lapa, na cidade de São Paulo. Seu pai era vendedor e o inspirou para a carreira de publicitário.



Ele iniciou sua carreira profissional em 1969, aos dezoito anos, como redator em uma agência de publicidade, na qual foi procurar vaga como estagiário, ao ter o pneu de seu carro furado em frente à empresa.

Depois de três meses já havia produzido seu primeiro comercial para a empresa Deca, que conquistou o prêmio Leão de Bronze no Festival de Publicidade de Cannes. Olivetto passou por algumas das principais agências de publicidade do Brasil, como DPZ, W/Brasil e WMcCann.

Washington Olivetto também foi o criador de campanhas icônicas, como o 'garoto Bombril', os ‘casais Unibanco’ e o ‘primeiro sutiã Valisère’, entre outras.

O publicitário deixa três filhos: Homero e dois gêmeos, Antônia e Theo.