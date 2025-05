Danilo Caymmi sobre apoio de Nana a Bolsonaro: "Ela foi manipulada" - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Danilo Caymmi usou as redes sociais no sábado, 3, para denunciar o que chamou de “aproveitamento político” em torno da imagem de sua irmã, Nana Caymmi, falecida na última quinta-feira, 1º de maio. Em vídeo publicado após o velório, o músico afirmou que a cantora era alheia ao debate político e não usava celular, e-mail ou redes sociais há mais de uma década.

Segundo ele, por estar distante do mundo digital e da vida pública nos últimos anos, Nana acabou tendo sua imagem manipulada por interesses externos. “Era muito superficial. Acho que ela foi, de certa maneira, manipulada com relação a essas coisas. É muito difícil para mim ver esse aproveitamento político”, desabafou.



Legado de Nana Caymmi

Nana Caymmi morreu aos 84 anos, no Rio de Janeiro, vítima de complicações de arritmia cardíaca. Filha de Dorival Caymmi e Stella Maris, foi uma das intérpretes mais marcantes da MPB, com uma trajetória que se iniciou nos anos 1960 e se consolidou com grandes álbuns e interpretações profundas.