Davi Brito com novo amor: saiba como casal se conheceu

Davi Brito e Adriana Paula - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Davi Brito contou com a ajuda do destino para conhecer dentista Adriana Paula. Segundo uma fonte exclusiva da coluna Sabendo com Vini, do Portal MASSA!, o campeão do BBB 24 teve o primeiro contato com a dentista durante o retorno a Salvador, a bordo de um ferry-boat, enquanto Adriana Paula, muito provavelmente, voltava de um Réveillon no sul da Bahia.

Leia Mais:

>>> Famosos rebatem críticas de gêmeos ao funk no BBB 25: “Intolerância"

>>> BBB 25: Vitória Strada critica Davi Brito e leva invertida

>>> Ex da atual de Davi Brito diz que faria Mani Rego feliz: “Linda”

Na embarcação, Davi Brito percebeu duas mulheres conversando e, de forma descontraída, fez um comentário à amiga de Adriana Paula, dizendo que ela se parecia com uma dançarina baiana famosa.

Adriana não deixou o comentário passar em branco e entrou na conversa. Em seguida, os dois começaram a bater papo, demonstrando interesse mútuo. A conversa fluiu tão bem que logo trocaram os números de WhatsApp.

Com o número de Adriana Paula na agenda, Davi Brito aproveitou para convidá-la para um passeio especial na Chapada Diamantina. Ela aceitou o convite e, após a viagem, o casal decidiu anunciar nas redes sociais que estavam oficialmente juntos.