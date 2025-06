Davi Brito quebra o silêncio após vídeo com plug anal

"Não tenho maldade", diz Davi após vídeo com plug anal viralizar - Foto: Reprodução

O campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito, se pronunciou após um vídeo íntimo seu viralizar nas redes sociais. Durante os preparativos para uma viagem ao Chile, ele acabou exibindo um plug anal enquanto mostrava os itens que colocaria na mala.

O vídeo, publicado nos stories do Instagram, também exibia uma caixa com dinheiro falso, que Davi explicou ser apenas um adereço para fotos. Pouco tempo depois, ele apagou a gravação, mas o conteúdo já havia se espalhado na web, gerando repercussão imediata. Assista:

GENTE? Davi Brito posta vídeo arrumando sua mala para viagem e um item chama atenção. pic.twitter.com/GAFR1hsPvg — QG do POP (@QGdoPOP) June 20, 2025

Em uma barbearia, o ex-BBB gravou um novo vídeo, levando a situação na esportiva. “Rapazeada, que resenha. Estamos acompanhando na internet a resenha do plug. Me acabando de dar risada... Como é que explica agora esse plug para a galera?”, comentou, aos risos.

Davi também ironizou: “A galera é f*da. Podiam falar do dinheiro falso. ‘Não anda com dinheiro falso, não, senão você vai ser preso’. Mas vão falar logo do plug.”

O baiano esclareceu que não fez nada de propósito e que não precisa de polêmica para aparecer.