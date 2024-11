Davi Brito volta a sensualizar no banho e agita a web; assista

O ex-bbb Davi Brito - Foto: Reprodução | Instagram | @daviooficialll

Nem só de polêmicas vive o campeão do BBB 24, Davi Brito. Na manhã desta quinta-feira (31), o baiano fez a temperatura subir nos stories do Instagram ao compartilhar um vídeo sensual no banho ao som da música 'Reinventar', parceria de Wesley Safadão com Heitor Costa.

O ex-BBB, que já tinha postado alguns vídeos ousados, ainda revelou que agora está cuidando melhor da saúde e até estava indo para uma unidade médica realizar exames de rotina.

"Cuidar da saúde, né, véi. Aproveitar em quanto tá novo, tá com saúde, pra poder se prevenir. Aproveitar e fazer um check-up também, ver se tá tudo bem pra tomar uma na sexta", disse ele, já em tom de brincadeira.

