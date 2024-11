Nostálgico, Davi Brito relembra tempo como rifeiro e passagem no Exército

Davi fez posts nos stories do Instagram - Foto: Reprodução | Instagram

Campeão do BBB 24, o milionário baiano Davi Brito relembrou os momentos de dificuldade que passou antes de participar do reality show. Em um vídeo postado no Instagram, na noite de terça-feira (30), ele falou sobre a época em que serviu ao Exército Brasileiro e fazia rifas no bairro de Cajazeiras, em Salvador.

De acordo com o ex-brother, ele sempre tentou crescer profissionalmente para mudar as condições financeiras e realizar as metas pessoais.

"Mano, eu fico olhando como Deus é bom. Naquele dia que eu me vi no Exército trabalhando, lutando, correndo atrás dos seus objetivos. Depois, eu fui fazer a rifa... eu sempre corri atrás do meu dinheiro, eu tive uma infância muito sofrida", contou.

O irmão de Raquel Brito declarou que também passou por momentos difíceis dentro do confinamento do BBB, mas acredita que foi agraciado por Deus.

"Depois que eu entrei no Big Brother não foi diferente, eu sofri também lá dentro da casa, mas eu fico olhando como Deus olha para a gente. Como ele está lá em cima, não dorme, viu nosso esforço, sabe do nosso coração e da nossa intenção", disse ele.

Momentos do passado com os fãs

Ainda em clima de reflexão e nostalgia, Davi Brito decidiu mostrar uma foto e um vídeo da época em que era pobre. Primeiro, ele mostrou o print de uma chamada de vídeo com a ex-A Fazenda, Raquel Brito, usando a farda do Exército Brasileiro.

Depois, o cria de ‘Cajacity’ postou um vídeo do período em que trabalhava como rifeiro, anunciando uma moto.

