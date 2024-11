Davi Brito flagra briga entre Raquel e marido e expõe na web

Davi Brito causou ao mostrar intimidade da irmã - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Davi Brito causou nas redes sociais ao publicar um momento de intimidade entre Raquel Brito e seu marido, Cleiton Souza. O ex-BBB afirmou, neste domingo, 27, que o casal passou um momento brigado durante o dia.

Leia Mais:

>>> Davi dança 'naipe baiano' e web reage: "A minhoca quando jogam sal"

>>> Milionário, Davi Brito anuncia mudança na vida de irmã caçula

>>> Nova casa? Davi Brito surge reformando imóvel em meio à briga com Mani

Tudo aconteceu enquanto toda a família estava curtindo o domingo em uma das casas do ex-motorista de aplicativo. O baiano decidiu, então, filmar o casal, que estava sentado um de cada lado. Além disso, ambos estavam com celulares em mãos.

Enquanto assistia à cena, Davi Brito estava na piscina da casa. Ao compartilhar o vídeo, ele ainda escreveu: "Quando o casal está brigado no rolê".

O ex-BBB mostrou detalhes do dia que teve com a família. Além de Raquel, o momento de curtição contou com a mãe, Elisângela Brito, a irmã mais nova, Maria Eduarda, e o pai, Demerval.