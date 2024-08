Davi perde perde 100 mil seguidores após publicar vídeo nu

Davi chamou atenção da web após divulgar um vídeo nu, tomando banho, mordendo os lábios e expondo a língua nesta segunda-feira, 19. A postagem controversa dividiu opiniões da web, gerando uma avalanche de críticas e fazendo 100 mil pessoas deixarem de o seguir.

Até esta segunda, Davi acumulava 8,9 milhões, número que caiu para 8,8 milhões. Ainda ontem, ele chegou a rebater críticas após sua postagem, que viralizou nas redes sociais.

“Um conselho pra vocês: se vocês ficarem se importando com o que os outros falam você nunca vai viver. Acho que as pessoas que se incomodam com sua alegria, queriam estar no seu lugar e não podem”, disse ele.

Davi conclui “Tenho que viver mais, curtir mais, me divertir mais, dançar mais e não vou ligar. Por isso, vou ser o Davi que eu sou. Muita gente pergunta sobre ter psicológico pra aguentar as coisas, é porque eu não ligo e vivo. Eu só faço viver. Sei que, quando chegar minha hora, vou morrer e não vou levar nada. Eu do é risada, ri pra não chorar”.

O campeão do BBB 24 já declarou em entrevistas não se importar com a queda no número de seguidores.