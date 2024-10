Deolane Bezerra assume que violou medida cautelar para voltar à cadeia

Deolane Bezerra diz que violou medida de propósito - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Deolane Bezerra se manifestou pela primeira vez sobre a quebra de uma regra da medida cautelar que lhe concedia o direito à prisão domiciliar. A famosa, que foi novamente presa há algumas semanas por falar com fãs e imprensa, garantiu que fez isso de propósito.

A revelação foi feita pelo jornalista Luiz Bacci, que é amigo pessoal da ex-A Fazenda e bateu um papo com ela. O famoso não gravou a conversa, mas detalhou aos seguidores as revelações da amiga.

Deolane contou que ela queria voltar para cadeia porque imaginava que ficaria com a mãe e não queria deixar Solange sozinha. No entanto, ela acabou sendo pega de surpresa com a notícia de que seria transferida para Buíque, no Agreste pernambucano.

A influenciadora ainda reforçou que o momento mais difícil do seu tempo presa foi justamente a transferência para Buíque, em uma viagem de quatro horas.