Deolane Bezerra fica furiosa após virar piada envolvendo Fiuk

Deolane Bezerra reagiu contra um comentário feito por João Vicente de Castro sobre a relação que a advogada teve recente com Fiuk. Durante a sua participação no De Frente com Blogueirinha, nesta segunda-feira, 14, o ator surpreendeu com comentário.

O famoso iniciou abordando a amizade com o cantor e ator, que já foi apontado como suposto namorado de Deolane.

"Quando eu conheci Fiuk, ele era uma estrela de Hollywood. Ele andava com segurança, num carro deste tamanho, protagonista de 'Malhação', gato pra caramba, pegando todo mundo… Era uma loucura. Hoje não. Hoje ele está namorando a Deolane, né? Deve estar bom", falou João.

Blogueirinha, então, reagiu e colocou ainda mais polêmica no assunto: "Deve estar cheio de segurança. Deve continuar a mesma coisa, mas por outros motivos".

Após o programa ir ao ar, Deolane reagiu à provocação: "Primeiramente, gostaria de te falar que não te suporto [Blogueirinha]. Segundo, que não vou ao seu programa, acho uma bosta. E terceiro, aproveita meu hype que você está precisando (suas maldades não estão colando mais). Quarta e última... Avisa para o seu convidado que o que ele quer está mole!".