CPI que investiga manipulações no futebol convoca Deolane Bezerra para depor

Deolane Bezerra, advogada e influenciadora - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A advogada e influenciadora Deolane Bezerra foi convocada pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, do senado federal, para prestar depoimento. O requerimento foi apresentado nesta terça-feira, 8.

Além de Deolane, o CEO da Esportes da Sorte, patrocinadora máster do Bahia, Darwin Henrique da Silva Filho, foi convocado para depor. Ambos foram presos após investigações da operação Integration.

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) declarou que a convocação de Deolane e Darwin pode ajudar a esclarecer algumas questões.

“Entendo que a convocação de Deolane Bezerra pode ajudar essa comissão parlamentar de inquérito a esclarecer questões pertinentes ao objetivo final dessa CPI que é o desvendar possíveis implicações de facções criminosas com a as empresas que atuam no mercado de jogos de apostas on-line”, afirmou o senador.

“A convocação do Sr. Darwin Henrique da Silva Filho é imprescindível para que sejam esclarecidas as práticas da Esportes da Sorte, incluindo a legalidade dos recursos movimentados e as possíveis irregularidades ligadas à lavagem de dinheiro e à manipulação de resultados esportivos”, declarou o presidente da CPI, senador Jorge Kajuru (PSB-GO).