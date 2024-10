Comissão do Senado aprova Gabriel Galípolo como presidente do BC

Sabatina do economista Gabriel Galípolo - Foto: Lula Marques | Agência Brasil

O economista Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Lula (PT) para assumir a presidência do Banco Central (BC), teve o nome aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado nesta terça-feira, 8. Ele ainda precisa ser aprovado pelo plenário da Casa.

Nesta manhã, ele conversou com mais de 60 senadores antes da sabatina no colegiado. A arguição foi marcada por questionamentos sobre a independência do banco, em virtude dos atritos entre o presidente Lula (PT) e o atual chefe do BC, Campos Neto.

Outro ponto abordado entre os senadores e Galípolo leva em conta a relação do próximo presidente com o chefe do Executivo Federal e o próprio Campos Neto. Na ocasião, ele respondeu que a relação deles é a “melhor possível”.

“E eu, infelizmente, tenho uma informação chata para dar para todos: a minha relação com o presidente é a melhor possível, com o presidente Lula e com o presidente Roberto. É a melhor possível, eu sempre fui muito bem tratado pelos dois”, disse.



O economista também negou que, em algum momento desde que assumiu a diretoria de Política Monetária do BC, tenha sofrido pressão do mandatário.

“Eu realmente jamais sofri. Todas as vezes que o presidente me encontrou ou me ligou foi para dizer: ‘Comigo você terá toda a tranquilidade. Eu jamais vou te perguntar antes, eu jamais vou fazer qualquer tipo de interferência, você vai ter toda a liberdade para tomar a decisão de acordo com o seu juízo. Eu vou respeitar isso'”, contou o economista.

No relatório aprovado pela CAE, o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), que foi relator da indicação, fez elogios a Galípolo, e citou “o alto nível de qualificação profissional, a larga experiência em cargos públicos e a sólida formação acadêmica” do economista.

Galípolo teve 26 votos para ser conduzido à presidência e nenhum voto contra. Agora, ele ainda será analisado pelos demais senadores, ainda na tarde desta terça.