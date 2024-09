Pacheco marca data para votar indicação de Galípolo ao BC

Presidente Rodrigo Pacheco presidiu a sessão desta quarta, na mesa o líder Jaques Wagner ( à esq.) - Foto: Marcos Oliveira | Agência Senado

A indicação do economista Gabriel Galípolo à presidência do Banco Centralserá votada no Senado após as eleições municipais, assim como já havia sido sinalizado pelos congressistas. Nesta quarta-feira, 4, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), anunciou que o ato será realizado no dia 8 de outubro.

“Quero destacar o nosso reconhecimento sobre a boa qualidade do indicado, o qual conviveu conosco aqui, inclusive em discussões relevantes como a da reforma tributária. E, naturalmente, nesse tempo, terá o Gabriel Galípolo a oportunidade de estar com todos os senadores e senadoras para apresentar o seu pensamento sobre a política monetária, os seus pensamentos para o Banco Central do Brasil”, disse o pessedista.

A sabatina do diretor de política monetária do BC no Legislativo deve acontecer antes da data de votação, a pedido do próprio Pacheco ao senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO), presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

Os senadores Marcos Rogério (PL-RO) e Esperidião Amin (PP-SC), entretanto, pediram a Pacheco que a data da votação seja definida para a terceira semana de outubro, para dar tempo do indicado ser recebido por todos os senadores, especialmente os da oposição.

Até o momento, a solicitação não foi acatada pelo chefe do Legislativo.

Por outro lado, os senadores Jaques Wagner (PT-BA), Rogério Carvalho (PT-SE) e Randolfe Rodrigues (PT-AP) apoiaram a definição de Pacheco e aproveitaram para elogiar Galípolo.