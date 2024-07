Elogiado por Lula, Galípolo pode se tornar presidente do BC; entenda

Nome de Galípolo é tido como o mais certo para ocupar a cadeira - Foto: Lula Marques | Agência Brasil

O diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, está sendo sondado para ocupar a presidência do BC, com a saída de Roberto Campos Neto em dezembro deste ano. O nome de Galípolo é tido como o mais certo para ocupar a cadeira.

Campos Neto foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2019, e um dos marcos do executivo à frente do BC é a implantação da ferramenta Pix no país.

O presidente Lula (PT) deve bater o martelo em torno da decisão em agosto, com data ainda a ser divulgada. Segundo a coluna Lauro Jardim, do jornal O Globo, o dia do anúncio do novo presidente do Banco Central está sendo discutido entre Campos Neto e Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que deve levar a sugestão ao petista.

Na semana passada, Lula chamou Galípolo de ‘menino de ouro’ e destacou que o diretor de política monetária tem condições de assumir a presidência da instituição financeira em 2025.

“O Galípolo é um menino de ouro. Se tem um menino de ouro é Galípolo. Competentíssimo, de uma honestidade ímpar. Obviamente ele tem todas as condições para ser presidente do Banco Central. Mas nunca conversei com ele, nunca falei com ele [sobre isso]", afirmou Lula em entrevista à rádio Itatiaia, em Minas Gerais.

O chefe do Executivo federal é contrário à gestão de Campos Neto à frente do BC devido à atual dos juros e vem reforçando as críticas contra o gestor do BC.