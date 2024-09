Banco Central: sabatina de Galípolo no Senado tem data para acontecer

Galípolo será sabatinado em setembro - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

O economista Gabriel Galípolo, indicado na quarta-feira, 28, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o comando do Banco Central a partir de 2025, será sabatinado pelo Senado Federal no dia 9 de setembro.

>> Lula indica Galípolo para sucessão de Roberto Campos no BC

A informação é de Júlia Duailibi, em seu blog no portal G1. A sabatina com os possíveis novos diretores do banco só deverá ocorrer após as eleições municipais de outubro. Galípolo passará pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e, caso aprovado, terá seu nome colocado no plenário da Casa para votação.

Galípolo, que já havia sido ventilado como indicado nos últimos meses, será o sucessor, se o nome for aprovado, de Roberto Campos neto, que assumiu em 2021 .O mandato de presidente do BC é válido por quatro anos.