Patrimônio imobiliário de Deolane cresceu 260% em dois anos; entenda

Deolane Bezerra - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Em dois anos, o patrimônio imobiliário da família Bezerra Santos, liderado pela advogada Deolane Bezerra, aumentou de 4,7 milhões para 16,7 milhões de reais, um crescimento impressionante de 260%. Esse aumento vertiginoso de bens, no entanto, levanta suspeitas de envolvimento com atividades ilícitas, incluindo lavagem de dinheiro e proximidade com organizações criminosas.

De acordo com o portal Piauí, no dia 20 de novembro do ano passado, Dayanne Bezerra Santos, irmã de Deolane, solicitou um saque de 2 milhões de reais ao gerente do Itaú. Ao justificar que o valor seria usado para a compra de um imóvel de Deric Elias Costa Silva, investigado por associação criminosa e prática de jogos de azar, o banco recusou a transação e encerrou a conta por suspeita de lavagem de dinheiro.

Deolane e uma de suas mansões | Foto: Reprodução | Redes Sociais

A transação suspeita foi relatada ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), que identificou movimentações financeiras incompatíveis com o patrimônio declarado de Dayanne.



As compras de imóveis pela família Bezerra Santos se multiplicaram na Grande São Paulo, enquanto suspeitas de envolvimento com o crime organizado pairam sobre o clã. Em setembro de 2024, Deolane e sua mãe, Solange, foram presas preventivamente, acusadas de envolvimento com a lavagem de dinheiro proveniente do jogo do bicho em Pernambuco. A investigação revelou transações bancárias suspeitas, com valores incompatíveis com o patrimônio das envolvidas.

Deolane e uma de suas mansões | Foto: Reprodução | Redes Sociais

À Polícia Civil, Deolane declarou ter uma renda mensal de 1,5 milhão de reais, vinda de honorários advocatícios e contratos publicitários, além de afirmar possuir doze imóveis, incluindo um em Orlando, nos Estados Unidos. Entretanto, um levantamento revelou apenas seis imóveis em seu nome no Brasil e nenhum imóvel registrado em Orlando, onde ela possui apenas uma empresa.



De acordo com a Piauí, além das aquisições milionárias, a proximidade de Deolane com o narcotraficante Caio Bernasconi Braga levanta ainda mais suspeitas. Eles passaram juntos a noite de 30 de abril deste ano, poucos dias antes da prisão de Braga, acusado de liderar um esquema de tráfico de drogas na fronteira entre Brasil e Paraguai. Mesmo após a prisão, Deolane manteve contato com Braga, visitando-o na penitenciária federal de Campo Grande.

Procurada pela Piauí, a família Bezerra Santos optou por não se pronunciar sobre as investigações e suspeitas em torno de suas transações financeiras e crescimento patrimonial.

As informações do texto são do portal Piauí.