Saiba como está a ex-namorada do filho de Gal Costa trocada pela mãe

A vida da jovem Luisa Tonani virou de cabeça para baixo depois que a sua própria mãe, a fonoaudióloga Daniela Marcilio Tonani, engatou um romance com o ex-namorado dela, Gabriel Costa Penna Burgos, filho da cantora Gal Costa. A “talaricagem”, como ela mesma declarou, virou assunto nacional e até hoje internautas se perguntam como a moça ficou depois que toda a confusão veio à tona.

Ao contrário da maior parte das pessoas que se envolveram em polêmicas dessa proporção, Luisa Tonani não fez pronunciamentos públicos e nem começou a trabalhar como influenciadora digital. Seguindo com uma rotina discreta, ela manteve o perfil privado por alguns meses, até que destrancou a conta após o tempo adormecer os burburinhos sobre a história cabulosa envolvendo mãe e filha.

No geral, a ex-namorada de Gabriel Costa leva uma vida comum. Carioca raiz, a jovem não abre mão de curtir as praias do Rio de Janeiro e nem de tirar fotos para o Instagram. Ela é torcedora do Flamengo, estuda jornalismo e costuma ir para grandes festivais de música do país, como Lollapalooza e The Town.

Como Luisa se manteve calada no momento em que a relação de Daniela e Gabriel ainda estava nos holofotes da mídia, ela não sofre muitos ataques virtuais. Atualmente, ela acumula poucos comentários sobre o assunto nas postagens que faz.



"É a guria trocada pela mãe?", perguntou um. Outros tentam prestar apoio ou fazem piadas sobre o caso: “Tem que ser muito louco pra estourar aquele balão", "linda demais pra sofrer por pouca merda" e "me chama de genro e me namora".

Como ficou a relação dela com a mãe?

Se descobrir uma “talaricagem” não é fácil, saber que a pessoa que te apunhalou pelas costas é a sua própria mãe deixa tudo ainda mais difícil. Quando Luisa Tonani descobriu o relacionamento de Daniela Tonani com Gabriel Costa, ela lamentou profundamente a situação e chegou a cogitar expor a mãe publicamente.

Em fevereiro deste ano, a jovem publicou um pequeno desabafo no X (antigo Twitter): “Vontade de expor as atrocidades que a minha mãe anda fazendo para Deus e o mundo”.

Os meses se passaram e não houve posicionamentos de Luisa ou Daniela sobre como a relação das duas ficou. Sendo assim, ainda não se sabe com quem a adolescente mora e se elas estão convivendo. Porém, a moça participou do programa Paulo Vita Show, no YouTube, e deixou escapar alguns detalhes dos bastidores desse verdadeiro casos de família.



Além de confirmar que foi “talaricada” pela mãe, Luisa Tonani declarou que ainda está abalada pela decepção. “Eles estão super bem hoje em dia, quem não está sou eu”, disparou.

O Portal MASSA! entrou em contato com Luisa Tonani para falar sobre o assunto. Ela chegou a visualizar a mensagem, mas optou por não responder.