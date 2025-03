Deolane Bezerra passa por nova harmonização facial; confira resultado

Deolane havia retirado seu antigo preenchimento - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora Deolane Bezerra, de 37 anos, passou por uma nova harmonização facial após retirar o seu antigo preenchimento. Seu antes e depois foi compartilhado no Instagram, neste sábado, 22, pela profissional responsável pela transformação.

Em uma foto compartilhada pela dentista Bruna Mesquita, é possível ver a diferença no rosto da Advogada. “Primeiramente, removemos todo o preenchimento antigo que ela tinha, onde causava peso na região do sulco naso (bigode chinês) além dos lábios, para refazermos do zero pois o produto havia migrado para outra região", explicou a dentista.

Ela contou que o tratamento foi feito em duas etapas. "Após uma semana realizamos os fios de PDO para sustentação da face, proporcionando um rejuvenescimento facial e amenizando o bigode chinês. E para finalizarmos preenchi novamente em regiões estratégicas para realçar a beleza, sem pesar ou mudar a fisionomia", contou.

Confira o resultado: