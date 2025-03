De luto, Gracyanne Barbosa desabafa sobre perdas: “Não consigo”

Gracyanne Barbosa recebeu a notícia das perdas após sair do BBB 25 - Foto: Reprodução | SBT

Gracyanne Barbosa recebeu uma notícia triste após sair do BBB 25. A musa fitness está passando por um processo de luto após a perda de dois de seus cachorros, Angel e Belety. Na madrugada deste sábado, 22, ela desabafou nas redes sociais sobre as perdas.

A ex-esposa de Belo compartilhou, em seus stories no Instagram, um momento de lazer passeando com seus demais cachorros. “Gente, depois eu tenho que vir falar com vocês sobre as notícias que recebi quando cheguei, mas depois, porque não estou com cabeça para falar”, disse.

Em outra publicação, ela surgiu passeando com seus pets e voltou e seguiu: “Terminando o dia com meus amores, minhas alegrias. Estavam com saudades desses vídeos? Porque eu estava muito”.

“Depois venho falar com vocês sobre Angel e Belety, agora não consigo e sei que vocês me entendem”, completou.