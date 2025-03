Fim da linha: Gracyanne Barbosa é eliminada do BBB 25

Momento da eliminação de Gracyanne Barbosa - Foto: Reprodução | TV Globo

A musa fitness Gracyanne Barbosa foi eliminada nesta terça-feira, 18, no nono paredão Big Brother Brasil 25. A ex-esposa do cantor Belo disputava a preferência do público com Daniele Hypolito e Eva, e foi eliminada com 51,38% da média dos votos.

O paredão foi bastante disputada com a bailarina Eva, que terminou com 43,60% da média de votos para eliminar. Coadjuvante na dispura, Daniele Hypolito teve 5,02% dos votos.

Gracyanne foi a 11ª participante eliminada, sétima a deixar o programa individualmente.