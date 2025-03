Ana Maria rebate Gracyanne Barbosa ao vivo: “Quem você é de verdade?”

Gracyanne Barbosa disse que teve várias situações no reality que a fizeram reviver coisas do passado - Foto: Reprodução | TV Globo

Gracyanne Barbosa foi a décima primeira eliminada do BBB 25 e, nessa quarta-feira, 19, participou do programa ‘Mais Você’, comandado por Ana Maria Braga na TV Globo. Na oportunidade, a apresentadora questionou a musa fitness sobre o relato emocionante que ela fez no reality sobre já ter passado fome e dormido na rua.

A ex de Belo disse que teve várias situações no reality que a fizeram reviver coisas do passado “que eu tinha absoluta certeza que eu nunca ia revisitar porque é um lugar que me machuca muito”.

“Embora eu já tivesse falado em algumas entrevistas, em sempre fui muito suscinta, eu não queria expor detalhes por vergonha, por não querer que a minha mãe imaginasse as coisas que eu passei, só que várias situações do BBB, não só da comida, me lembravam coisas que eu vivi”, disse a famosa.

Segundo ela, a primeira situação aconteceu em uma prova. “Era uma besteira, não sei porque me lembrou, que a gente ficava sentado num banco, era prova de resistência, e me lembrou o banco da praça onde eu dormi algumas vezes e eu precisava ficar acordada, e na prova de resistência tinha que ficar acordada, então naquele momento eu comecei a chorar e não quis falar, a minha intenção era não abrir isso de forma alguma ali dentro e nem aqui fora”, relatou.

Na sequência, Ana Maria indagou: “Por que? Você achou que seria o quê? Quando você conta quem você é de verdade, você achou que seria se expor? Que te fragilizaria na frente das pessoas? Me explica um pouco”.

Gracyanne revelou os motivos. “O primeiro é porque eu não queria que a minha mãe imaginasse coisas que eu já passei dessa forma. Ela sabia que eu tinha passado necessidade, mas eu nunca fui clara sobre quantos dias, comida, esse tipo de coisa”, explicou.

Por fim, a musa fitness disse que tinha vergonha de falar que não tinha o que comer e algumas vezes procurou comida no lixo. “Isso me deixa muito envergonhada. E eu achava também que poderia ter sido vista como vítima, não sei, de verdade, achei que era uma ferida que estava cicatrizada e que eu não precisaria nunca na minha vida falar. Eu não tinha intenção nem de falar em terapia porque fazia parte do meu passado”, finalizou.