Gracyanne expõe intimidade de Belo: “Muitos centímetros”

Gracyanne Barbosa e Belo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A musa fitness Gracyanne Barbosa, que foi eliminada do BBB 25 nessa terça-feira, 18, comentou sobre a intimidade do seu ex-marido, o cantor Belo. Ela não teve conhecimento imediato sobre a nova relação do artista com a influenciadora digital Rayane Figliuzzi.

Gracyanne participou de uma sessão de perguntas e respostas conduzida pela apresentadora Ceci Ribeiro no Bate-Papo BBB. Uma das indagações envolveu uma suposta ‘régua’ utilizada pela ex-sister para avaliar os homens.

“Você disse que tem uma régua muito alta para homem, é uma bela régua?”, questionou Cedi. Aos risos, Gracyanne respondeu: “É uma bela régua. E assim... São muitos centímetros”, disse ela.

Na oportunidade, ela falou sobre a falta que sentia de sua vida sexual durante o confinamento. “É mais difícil ter essa ausência. Muito mais difícil que estar na Xepa. Xepa eu ja tinha vivido em várias situações da minha vida, mas a ausência não”, disse.