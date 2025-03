Após eliminação de Gracyanne no BBB, Diego Hypólito dispara: “Justiça”

Gracyanne Barbosa e Diego Hypolito - Foto: Reprodução | TV Globo

A eliminação de Gracyanne Barbosa do BBB 25 movimentou a casa durante a madrugada desta quarta-feira, 19, e causou diversas reações. Uma delas veio de Diego Hypolito, o qual fez algumas declarações emocionantes sobre o que aconteceu no Paredão. Daniele, sua irmã, estava na berlinda.

“Não vou negar que achei a Gra muito nobre, mas queria que ela tivesse saído. A situação não foi só com Diego, foi com a Dani também. Acho que é uma questão até de justiça”, disse o atleta sobre a saída da musa fitness.

Além disso, Diego se mostrou aliviado e feliz com a permanência de sua irmã no jogo. “É satisfatório. É uma sensação meio que... é muito sem explicação. Quando eu vi que não tinha saído a minha irmã — porque eu tava com muito medo... Quando alguém fala sobre alguém que você ama muito, tipo 'é planta, vai sair' e coloca como verdade absoluta... Isso me feriu muito”, afirmou.

Quem também expressou a sua opinião foi Vitória Strada. “Estou tão feliz. É tão... as dores e as delícias de estar no Big Brother. É tanta provação, é tão difícil, mas ao mesmo tempo... é tão gratificante”, falou a atriz.

Eliminação

Gracyanne Barbosa foi a décima primeira eliminada do BBB 25, no nono Paredão. A influenciadora fitness recebeu 51,38% dos votos, contra 43,6% de Eva e 5,02% de Daniele Hypolito.

Ao todo, o Paredão recebeu 119.743.011 votos e foi o recorde da temporada.