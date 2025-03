Equipe de Diego Hypólito entra na Justiça contra Gracyanne; entenda

Gracyanne Barbosa e Diego Hypólito - Foto: Reprodução | Globo

Décima primeira eliminada do BBB 25, Gracyanne Barbosa foi acionada pela equipe de Diego Hypólito na Justiça. A decisão de ingressar com um pedido de explicações aconteceu após a musa fitness fazer algumas afirmações contra ele dentro do reality.

Em comunicado enviado à coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, a advogada do ex-ginasta, Carolina Moraes Estrela, disse que acionou Gracyanne judicialmente para que ela “se manifeste e esclareça as declarações que fez, as quais não ficaram claras em relação à conotação e ao tipo de imputação que ela quis fazer ao Diego”.

Ainda segundo a advogada, o objetivo é garantir que não haja prejuízos futuros para ele devido a essas declarações. “A intenção é obter os devidos esclarecimentos diretamente no âmbito judicial para que ele possa se resguardar de qualquer consequência futura”, completou.

Relembre o caso

A polêmica que gerou a ação judicial teve início depois que a amizade entre ele e Gracyanne ficou balançada e ela passou a questionar algumas atitudes do ginasta, incluindo uma fala no primeiro dia de confinamento em que ele brincou sobre “adorar mentir”.

Além disso, nos últimos dias, Gracyanne voltou a insinuar que não confia em Diego e disse apenas repetir palavras ditas por ele. No entanto, ao se ver em vídeos fazendo críticas a outros participantes, negou lembrar dessas conversas.

A situação se agravou após uma ação publicitária no reality, quando Gracyanne mencionou Diego de forma contraditória, elogiando-o publicamente enquanto, segundo sua assessoria, distorcia informações sobre ele.

O clima entre a dupla ficou mais desconfortável após a dinâmica ‘RoBBB Seu Fifi’, quando fofocas entre os participantes foram expostas. Diego, mesmo assistindo aos vídeos das críticas de Gracyanne, tentou manter a amizade, mas novos desentendimentos surgiram na atividade ‘Vitrine do Seu Fifi’, quando familiares do ginasta alertaram sobre a postura da influenciadora.