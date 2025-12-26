NATAL DE LUXO
Virginia e Vini Jr escolhem pousada com diária de R$ 15 mil para férias na Bahia
Casal passou o feriado em refúgio de alto padrão em Trancoso, na Bahia, com praia exclusiva e estrutura de luxo
Por Beatriz Santos
O feriado de Virginia Fonseca e Vini Jr teve cenário paradisíaco e custo elevado. O casal escolheu a Reserva Jacumã, pousada de alto padrão localizada em Trancoso, onde as diárias ultrapassam os R$ 15 mil em períodos de alta temporada.
A hospedagem fica na Praia de Jacumã, vizinha à famosa Praia do Espelho, e ganhou atenção após aparecer em registros compartilhados nas redes sociais de Virginia e de amigas próximas, como a modelo e influenciadora Duda Freire, que acabou revelando o destino ao mostrar detalhes da rotina no local.
Exclusividade à beira-mar
Com apenas 15 acomodações, entre bangalôs e villas, a Reserva Jacumã aposta na exclusividade. O empreendimento conta com cerca de um quilômetro de praia praticamente deserta, o que garante privacidade aos hóspedes e distância do agito do Quadrado de Trancoso.
Em datas como Natal e Réveillon, as acomodações mais sofisticadas passam facilmente dos R$ 15 mil por noite. Em contrapartida, o local oferece piscinas privativas, quadra de tênis, sauna, restaurante de gastronomia refinada e heliponto homologado para pousos diurnos e noturnos.
Bastidores da estadia
Durante a viagem, Virginia compartilhou momentos descontraídos, com danças na piscina, refeições fartas e paisagens paradisíacas. Já Vini Jr., mesmo em clima de descanso, manteve a rotina fitness e aproveitou a academia completa da pousada para seguir com os treinos.
A escolha da Praia de Jacumã não foi aleatória. Com acesso restrito e atmosfera preservada, a região é conhecida por atrair empresários e celebridades em busca de sossego absoluto, luxo discreto e contato direto com a natureza no litoral sul da Bahia.
