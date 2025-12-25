Menu
ENTRETENIMENTO
FAMOSOS

Sabrina Sato cancela festa de Natal após internação do pai

Omar Rahal foi diagnosticado, em agosto de 2025, com câncer de pâncreas

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

25/12/2025 - 19:04 h
Sabrina Sato e o pai Omar Rahal
Sabrina Sato e o pai Omar Rahal -

Após o pai de Sabrina Sato ser internado na madrugada desta quarta-feira, 24, a apresentadora decidiu suspender as comemorações natalinas da família. Omar Rahal foi diagnosticado, em agosto de 2025, com câncer de pâncreas.

As celebrações já haviam sido adaptadas, já que Sabrina havia comemorado o Natal antecipadamente com a filha, que passaria a data com o pai, Duda Nagle, pela primeira vez.

Na véspera, a apresentadora planejava celebrar com amigos e parentes, mas, diante da internação repentina, decidiu cancelar as festividades, segundo sua equipe.

"Ontem, sem saber o que nos esperava, meu pai foi internado. De repente, tudo aquilo que estava planejado mudou. O Natal, que seria com todos juntos, meus pais, os pais do meu marido, irmãos, sobrinhos, cunhados, tios, a família inteira reunida, ficou suspenso”, escreveu.

“A vida, mais uma vez, nos lembrou que ela não segue roteiro. Meu pai está internado, sendo cuidado com carinho e dedicação por profissionais que escolheram servir, cuidar e acolher. E isso também é amor em ação. Isso também é Natal”, concluiu nas redes sociais.

O pai da apresentadora está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

