Virginia Fonseca e Vini Jr. viajam para curtir férias em paraíso na Bahia

O casal do momento, Virginia e Vini Jr., apostou em um destino diferente para curtir alguns dias juntos. Em suas redes sociais, nesta quinta-feira,25, eles revelaram que estão em Trancoso, distrito de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia.

Nesta época do ano, o local é conhecido por receber diversas celebridades. O casal viajou acompanhado de amigos no jatinho de Virginia. Nos stories, a influenciadora anunciou o destino pouco antes de embarcar e comentou que o fim de ano está “entregando”.

“Estou sem voz, porque esse fim de ano está prometendo tudo e está entregando tudo o que está prometendo. Agora, estamos indo para a praia. O Rio de Janeiro continua lindo, mas estamos indo para a Bahia”, disse.

Já na Bahia, os dois compartilharam fotos juntos, e Virginia brincou ao postar uma imagem da famosa fita do Bonfim: “Diga que está na Bahia sem dizer uma palavra”.

Ela também mostrou o local onde está hospedada, com piscinas, variedade de refeições, praias de águas cristalinas e muito mais. “Que Deus abençoe nossos dias nesse paraíso”, escreveu.

Virginia não é a única famosa que já passou pelo distrito: artistas como Beyoncé, Shawn Mendes e Marina Ruy Barbosa também já estiveram por lá.