Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FAMOSOS

Virginia Fonseca e Vini Jr. viajam para curtir férias em paraíso na Bahia

Influenciadora compartilhou momentos nas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

25/12/2025 - 17:20 h
Virginia e Vini Jr.
Virginia e Vini Jr. -

O casal do momento, Virginia e Vini Jr., apostou em um destino diferente para curtir alguns dias juntos. Em suas redes sociais, nesta quinta-feira,25, eles revelaram que estão em Trancoso, distrito de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia.

Nesta época do ano, o local é conhecido por receber diversas celebridades. O casal viajou acompanhado de amigos no jatinho de Virginia. Nos stories, a influenciadora anunciou o destino pouco antes de embarcar e comentou que o fim de ano está “entregando”.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Estou sem voz, porque esse fim de ano está prometendo tudo e está entregando tudo o que está prometendo. Agora, estamos indo para a praia. O Rio de Janeiro continua lindo, mas estamos indo para a Bahia”, disse.

Leia Também:

Ex de Neymar quebra o silêncio após queda de teto em casa: "Piração"
Após substituir Zezé Di Camargo, Latino manda indireta ao cantor
Após polêmica, Fábio Porchat faz apelo contra obsessão política

Já na Bahia, os dois compartilharam fotos juntos, e Virginia brincou ao postar uma imagem da famosa fita do Bonfim: “Diga que está na Bahia sem dizer uma palavra”.

Ela também mostrou o local onde está hospedada, com piscinas, variedade de refeições, praias de águas cristalinas e muito mais. “Que Deus abençoe nossos dias nesse paraíso”, escreveu.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Virginia (@virginia)

Virginia não é a única famosa que já passou pelo distrito: artistas como Beyoncé, Shawn Mendes e Marina Ruy Barbosa também já estiveram por lá.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Virginia e Vini Jr.
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

Virginia e Vini Jr.
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Virginia e Vini Jr.
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

Virginia e Vini Jr.
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

x