Ex de Neymar quebra o silêncio após queda de teto em casa: "Piração"

Neymar Jr. e Amanda Kimberlly - Foto: Reprodução| Redes sociais

Conhecida por ter sido affair de Neymar Jr., Amanda Kimberlly compartilhou em suas redes sociais, na última terça-feira, 23, que o teto da casa onde mora com Helena, de 1 ano, filha do jogador, desabou por causa do período de chuvas. A situação acabou gerando debate nas redes sociais sobre qual deveria ser a postura do atleta.

Após a repercussão das imagens, internautas passaram a criticar o episódio: “O teto da Amanda Kimberlly literalmente caiu. O perigo que essa mulher e a Helena correram, meu Deus… E o que intriga é o Neymar, milionário, não ter pelo menos checado a estrutura da casa da filha dele”, disse um usuário.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com bom humor, a modelo comentou as teorias que tentavam envolver Neymar no caso.

"É curioso como algumas pessoas conseguem criar teorias tão elaboradas. A postagem teve como objetivo mostrar o que aconteceu por causa da chuva e divulgar o trabalho das pessoas que estão me ajudando a resolver a situação", escreveu

Ela reforçou que o ocorrido não tem relação com o jogador e disse já imaginar novas especulações que podem surgir.

“Não há qualquer relação com X ou Y, que não têm absolutamente nada a ver com o ocorrido. Vamos dar uma segurada na piração e aprender a interpretar uma postagem, por favor. PS: já imagino que novas teorias vão surgir a partir dessa resposta”, afirmou.