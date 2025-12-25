Menu
ENTRETENIMENTO
FAMOSOS

Novo rosto? Anitta surpreende fãs com fotos de Natal e gera debate

Cantora virou assunto nas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

25/12/2025 - 18:14 h
Anitta
Anitta -

Após compartilhar fotos celebrando o Natal, Anitta virou assunto nas redes sociais por causa de sua aparência. A cantora, conhecida por já ter realizado procedimentos estéticos, movimentou a web com o suposto “novo” rosto.

Em um registro em que aparece ao lado de David Brazil, internautas não deixaram passar e lotaram as redes com críticas e ironias sobre a artista.

“Um rosto exclusivo para o Natal”, comentou um usuário do X. Outro disse: “Anitta é por dia, cada dia um rosto novo”. Já um terceiro brincou: “Pedi pro Papai Noel um rosto novo igual ao da Anitta”.

Cantora já rebateu críticas

Não é a primeira vez que a artista é alvo de comentários nas redes sociais, a própria Anitta já reclamou abertamente sobre as críticas.

“Não é porque eu estou espiritualizada que eu não posso fazer uma plástica. Não é porque eu estou me amando que eu não posso”, disse durante participação no ‘Domingão com Huck’, da TV Globo.

Ainda no programa, ela desabafou sobre os comentários do público. “As pessoas não sabem do que estão falando. Elas querem um motivo para falar de qualquer coisa. É indiferente se vai ser porque eu fiz a plástica, se vai ser porque eu não fiz e estou ficando enrugada e mais velha”, concluiu.

Veja foto:

Ver todas

