Diego Hypolito detona Jade Barbosa por casamento: "Conveniente”

O ex-ginasta Diego Hypolito fez uma publicação nas redes sociais que pareceu uma indireta à colega Jade Barbosa. Ele compartilhou uma foto antiga de sua irmã, Dani Hypolito, ao lado de Jade, ambas ainda crianças, acompanhada de uma mensagem reflexiva.

“Saudade de quando o amor não era só conveniente”, escreveu o medalhista olímpico da Rio 2016.

A postagem de Diego ocorreu logo após o casamento de Jade, realizado em Verona, na Itália. A cerimônia reuniu grandes nomes da ginástica, como Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira e Júlia Soares, todas medalhistas de bronze na Olimpíada de Paris 2024, além de Dayane dos Santos e do treinador Francisco Porath Neto.

Diego Hypolito apagou a postagem pouco tempo depois, mas a repercussão foi imediata. Muitos internautas interpretaram a publicação como uma resposta ao fato de ele e sua irmã Dani não terem sido convidados para o casamento.

Jade Barbosa celebrou seu casamento com o administrador Leandro Fontanesi. A cerimônia em Verona foi a segunda comemoração do casal, que já havia realizado um evento íntimo em São Paulo, em setembro. As ginastas Flávia Saraiva e Rebeca Andrade foram madrinhas nessa ocasião.