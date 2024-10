Jornalista é surpreendido com demissão ao vivo: “Seu último dia”

O anúncio da demissão foi feito pelo dono da emissora - Foto: Reprodução

O jornalista Gustavo Macalpin foi surpreendido ao ser informado da sua demissão ao vivo durante a apresentação do programa ‘Ciudando 2.0’. O anúncio da demissão foi feito por Luiz Arnoldo Cabada, dono da emissora mexicana Canal 66, que entrou no estúdio, cumprimentou o jornalista e agradeceu pelos anos de serviço prestado.

A demissão teria acontecido já no fim do programa, no momento em que Gustavo Macalpin estava fazendo um crítica ao marido da governadora de Baja California, Marina Del Pilar Ávila Olmeida.

De acordo com informações do El Pais, as fontes mexicanas disseram que o motivo disso ter acontecido foi pela falta de audiência que o programa vinha sofrendo e devido às divergências entre o comunicador e o Canal 66.

Ao vivo, Gustavo falou sobre a demissão. “Uma maneira muito estranha de dar essa informação, fico feliz pela oportunidade que tive com vocês por perto, se não me engano foram 6 anos e meio”, disse.

Depois, em seu perfil nas redes sociais, o jornalista fez uma desabafo. “Não creio que foi por impulso, acho que foi algo que o diretor já pensava há muito tempo". O comunicador recebeu apoio dos seguidores.