Aos 16 anos, nora de Angélica e Huck faz harmonização e surpreende

Nora de Luciano Huck e Angélica surpreendeu com mudança - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Namorada de um dos filhos de Luciano Huck e Angélica, Duda Guerra, de 16 anos, mostrou, nesta terça-feira, 8, um "antes e depois" do seu rosto após realizar uma harmonização facial.

A jovem, que namora Benício Huck, levantou o nariz, mexeu no queixo e no volume dos lábios. Ela declarou na rede social que a médica entendeu exatamente o que ela queria.

"A @gabrielafdawson entendeu exatamente o que eu queria e com muita cautela me deixou muito linda e sim, com quase nada de produto! Com as técnicas da doutora, conseguimos transformar o incômodo que eu tinha na pontinha do nariz e ainda fazer pequenos pontos sutis de embelezamento", escreveu a influenciadora.

Duda Guerra completou: "O que eu amei? Ela foi super atenciosa e queria que fosse algo que me deixasse mais feliz, mas sem precisar mexer em muitas coisas… respeitando minhas características, minha idade e junto com o que eu queria, chegamos a esse resultado maravilhoso!".

Confira: