Divisão milionária: como Virginia e Zé Felipe vão repartir R$ 400 milhões

A separação de Virginia Fonseca e Zé Felipe, anunciada nesta terça-feira, 27, não afeta apenas a vida afetiva do casal. Com três filhos pequenos e uma carreira pública em ascensão, os dois também compartilham uma verdadeira fortuna. A questão que surge agora é: como será feita a divisão dos bens?

Regime de comunhão parcial de bens

Virginia já havia esclarecido em entrevistas anteriores que o ex-casal optou pelo regime de comunhão parcial de bens, o mais comum entre casais brasileiros. Isso significa que todos os bens adquiridos após o casamento pertencem igualmente aos dois, mesmo que tenham sido comprados apenas por um deles.

“Na nossa conta, fica dinheiro dele e dinheiro meu, mas se for parar para analisar, tudo é meu e dele porque a gente é casado com regime de comunhão parcial de bens, que é tipo, depois que a gente casou, tudo que a gente construir é nosso”, afirmou a influenciadora.

O que foi conquistado antes do casamento segue sendo patrimônio individual de cada um, como, por exemplo, heranças, doações ou propriedades adquiridas antes da união.

Fortuna de R$ 400 milhões

Os dois, que estavam juntos desde 2020, construiu um verdadeiro império. Estima-se que Virginia e Zé Felipe somem uma fortuna de aproximadamente R$ 400 milhões. A influenciadora é sócia da Wepink, marca de cosméticos avaliada em centenas de milhões, e é uma das maiores personalidades da internet brasileira, com cerca de 50 milhões de seguidores.

No SBT, ela também comanda o programa "Sabadou com Virginia", com salário estimado de R$ 60 mil, além de faturamento com publicidade.

Zé Felipe, por sua vez, tem patrimônio estimado em R$ 110 milhões, segundo a Forbes. Seu cachê gira em torno de R$ 100 mil por show, e ele ainda investe em gado, além de contar com apoio da estrutura da família do cantor Leonardo, seu pai.

Bens compartilhados

Entre os bens adquiridos após o casamento, e que devem ser divididos meio a meio, estão:

Mansão em Goiânia, avaliada em quase R$ 5 milhões, com sete suítes, piscina, brinquedoteca, estúdio de gravação, spa e até salão de beleza;

Possíveis investimentos realizados em conjunto;

Parte dos lucros da Wepink (referente ao período do casamento);

Móveis, veículos e bens adquiridos durante a união;

Valores acumulados em contas conjuntas e ativos diversos.

Vale lembrar que cada um mantém o que já tinha antes da união, e a divisão se limita ao que foi construído durante o casamento.

E os filhos?

Apesar do término, o casal afirma que seguirá unido no cuidado com os filhos: Maria Alice (3 anos), Maria Flor (2 anos) e José Leonardo (7 meses). Ainda não foram divulgados detalhes sobre guarda ou pensão, mas, dado o tom amigável da separação, espera-se que as decisões sobre os três sejam tomadas de forma consensual.